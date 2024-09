Lite e coltellate il primo giorno di scuola in un istituto paritario di Pompei, in provincia di Napoli. Un 14enne è stato denunciato per aver accoltellato un suo compagno di classe coetaneo alla schiena. L'episodio sì e verificato all'istituto alberghiero di Pompei, in pieno centro. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti del vicino commissariato di polizia, che hanno accompagnato il giovanissimo aggressore nei loro uffici. L'arma è stata sequestrata.

Il ferito è stato medicato dal personale del 118 subito arrivato sul posto con una ambulanza: fortunatamente, dai primi accertamenti medici, pare abbia riportato solo lievi ferite superficiali da arma da taglio e non è in pericolo di vita. L'aggressore è stato condotto negli uffici del commissariato dai poliziotti ed è stato denunciato a piede libero alla Procura per i Minorenni di Napoli.