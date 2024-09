Un 29enne è stato ucciso a colpi di arma da fuoco ieri sera mentre era in un salone da barbiere in via Ghisleri a Scampia (Napoli). Il killer è entrato nel negozio e ha aperto il fuoco sparando diversi colpi, poi è fuggito a bordo di un'auto su cui lo attendeva un complice. La vittima è Camillo Esposito e aveva precedenti per rapina e porto abusivo di armi. Sull'agguato indaga la squadra mobile di Napoli.