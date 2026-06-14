Indagini sono in corso
Sono in corso le indagini della polizia intervenuta nei giorni scorsi all'ospedale Santobono di Napoli dove era stata portata una bimba di poco più di un anno. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione che la piccola, sottoposta ad accertamenti, era risultata verosimilmente positiva a sostanze stupefacenti: sono quindi intervenuti sul posto i poliziotti del commissariato Vomero. A quanto si apprende è ancora tutto in fase di accertamento per fare chiarezza su quanto accaduto e capire come la bimba sia eventualmente venuta a contatto con la sostanza.