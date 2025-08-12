circle x black
Napoli, incendio in grattacielo del Centro direzionale: nessun ferito

Le fiamme sarebbero scoppiate al 20esimo piano dell'edificio, propagandosi anche al 21esimo e lambendo il 22esimo piano

Napoli, incendio in grattacielo del Centro direzionale: nessun ferito
12 agosto 2025 | 10.10
Redazione Adnkronos
Incendio nella notte in un grattacielo al Centro Direzionale di Napoli: nessun ferito, ma paura per il distacco di alcune finestre. È accaduto poco prima delle 2. Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio sarebbe scoppiato al 20esimo piano dell'edificio che si trova all'isola G1 del Centro Direzionale di Napoli, propagandosi anche al 21esimo e lambendo il 22esimo piano. Fortunatamente non ci sono feriti. A causa delle fiamme, alcune finestre sono precipitate al suolo. Il rogo ha interessato alcuni studi professionali.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti delle volanti e dell'ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli. Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell'incendio.

