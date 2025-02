Sono stati intensificati i controlli in strada e sul web, per la presunta minaccia dei "maranza a Napoli" legata al match Napoli-Inter, in programma sabato 1 marzo allo stadio Maradona. Secondo quanto si apprende, la Digos di Napoli ha intensificato i monitoraggi su strada e sul web dopo la sfida social lanciata dai cosiddetti "Maranza" nei confronti dei giovani del sud.

Al momento, come disposto dalle varie Questure sul territorio italiano, non sarebbero emerse criticità, anche se la Polizia di Stato ha innalzato il livello di sicurezza a Napoli. A parte qualche "botta e risposta" con video e post sui social, non ci sarebbero stati contatti. Nei giorni scorsi da più parti è stato lanciato l'allarme per il presunto rischio di risse e tafferugli connessi alla "challenge" denominata "maranza su Napoli" lanciata sui social, con la minaccia di alcuni individui di "invadere" la città e di "fare un macello".