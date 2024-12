Natale, Gualtieri inaugura la festa di piazza Navona

Strette di mano, qualche selfie e il teatro dei burattini: sotto il sole che illumina, tra l'altro, le fontane di Nettuno e del Moro, recentemente riaperte dopo il restyling, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, accompagnato dall'assessora alle Attività Produttive Monica Lucarelli, ha dato il via alla storica festa di piazza Navona. Arrivato da via Agonale, il sindaco si è seduto tra il pubblico per assistere allo spettacolo dei burattini, poi ha cominciato il tour tra le tradizionali bancarelle di Natale stringendo la mano e scambiando qualche parola con gli artigiani titolari. Ad un banco, Gualtieri ha preso la 'monetina del Giubileo': proposta in vari colori, ha pescato il verde che simboleggia la speranza. "Ne abbiamo bisogno", ha esclamato, sorridendo, il primo cittadino. Tra gli stand visitati anche quello dell'Ama in cui era presente il dg Alessandro Filippi e dove gli è stata regalata una maglia con una scritta ironica che richiama al corretto smaltimento dei rifiuti.

"Siamo contentissimi che anche quest'anno ci sia il tradizionale mercatino di Piazza Navona, davvero bellissimo - ha detto Gualtieri al termine del tour delle bancarelle - Quest'anno ci sono ancora più presenze di giovani e artigiane donne, con un'attenzione al cibo del territorio e tanti punti per i bambini. Insomma, una bella festa non solo per le famiglie, per sentire lo spirito del Natale e godere di una delle piazze più belle del mondo. Il mio augurio è un buon Natale a tutti". Il sindaco ha poi ricordato che a breve verrà inaugurata anche la Fontana dei Quattro Fiumi. "Ormai ci siamo! Dopo la riapertura delle prime due, adesso a breve avremo anche l'ultima delle meraviglie: la fontana del Bernini.

"Oggi, comunque, è bello vedere che questa piazza recupera una tradizione che si era persa e che noi abbiamo ostinatamente voluto che tornasse, con criteri che premiano la qualità, i giovani e le donne che si impegnano nel tenere vivo l'artigianato di questa città", ha concluso il sindaco.