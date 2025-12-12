Natale solidale al Mercato di Testaccio: dal 13 al 27 dicembre iniziative, associazioni e attività per famiglie e bambini

Il Municipio I Roma Centro promuove Natale solidale al Mercato di Testaccio, un calendario di iniziative solidali e culturali in programma dal 13 al 27 dicembre all’interno del Mercato di Testaccio, con ingresso gratuito e apertura dalle 7.00 alle 15.30.

L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità del Municipio I, guidato dall’ass. Claudia Santoloce, e nasce con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei mercati rionali come luoghi di comunità, inclusione e partecipazione, soprattutto durante il periodo natalizio.

"Il Mercato di Testaccio è uno spazio vivo del territorio, non solo commerciale ma anche sociale – dichiara l'ass. Santoloce –. Con questo calendario di appuntamenti vogliamo offrire occasioni di incontro, solidarietà e attenzione alle fragilità, coinvolgendo associazioni che ogni giorno lavorano accanto alle persone e alle famiglie".

Il programma prevede una serie di appuntamenti con realtà impegnate nel sociale:

il 13 dicembre il mercatino solidale di Diversa Arte,

il 20 dicembre l’iniziativa di Teniamoci per Mano ONLUS,

il 21 dicembre l’incontro con Nonna Roma,

il 27 dicembre la presenza di AnyMore Onlus.

Il 28 dicembre è inoltre in programma un laboratorio di lettura e scrittura creativa per bambini, a cura di Bambùc.

Durante le giornate sarà presente anche Babbo Natale, per permettere ai più piccoli di scattare foto e vivere un momento di festa all’interno del mercato.

Con Natale solidale al Mercato di Testaccio, il Municipio I conferma il proprio impegno nel sostenere iniziative che uniscono socialità, territorio e attenzione alle persone, valorizzando spazi pubblici come luoghi di relazione e partecipazione attiva.