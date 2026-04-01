circle x black
Cerca nel sito
 

Migranti, 19 morti al largo di Lampedusa per ipotermia: cinque gravi tra cui un bambino

I 58 superstiti sono stati trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola

Migranti in lacrime a Lampedusa (Fotogramma/Ipa)
Migranti in lacrime a Lampedusa (Fotogramma/Ipa)
01 aprile 2026 | 16.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono 19 i morti dell'ultimo naufragio a largo di Lampedusa. Stanotte, intorno alle 3, una motovedetta della Guardia costiera ha soccorso, a circa 85 miglia dall'isola, in area Sar libica, un barcone in difficoltà partito dalla Libia e carico di migranti. A bordo c'erano già alcuni corpi senza vita, morti per ipotermia e per le inalazioni di carburante, e altri sono deceduti durante il trasporto sull'isola.

CTA

Sul Molo Favarolo sono arrivate 19 salme e 58 superstiti di cui cinque in gravi condizioni. Fra loro anche un bambino. I feriti sono stati ricoverati al Poliambulatorio di Lampedusa, mentre gli altri superstiti sono stati trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
migranti oggi migranti naufragio migranti naufragio lampedusa naufragio lampedusa
Vedi anche
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza