Sono 19 i morti dell'ultimo naufragio a largo di Lampedusa. Stanotte, intorno alle 3, una motovedetta della Guardia costiera ha soccorso, a circa 85 miglia dall'isola, in area Sar libica, un barcone in difficoltà partito dalla Libia e carico di migranti. A bordo c'erano già alcuni corpi senza vita, morti per ipotermia e per le inalazioni di carburante, e altri sono deceduti durante il trasporto sull'isola.

Sul Molo Favarolo sono arrivate 19 salme e 58 superstiti di cui cinque in gravi condizioni. Fra loro anche un bambino. I feriti sono stati ricoverati al Poliambulatorio di Lampedusa, mentre gli altri superstiti sono stati trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola.