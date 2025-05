Neonati sepolti, Chiara Petrolini rinviata a giudizio

La 21enne è accusata di aver ucciso i propri due figli e di aver nascosto i loro cadaveri in giardino. Dovrà rispondere di omicidio premeditato e soppressione di cadavere

Dopo circa quattro ore di udienza, la gup del tribunale di Parma, Gabriella Orsi, ha accolto la richiesta della Procura ducale e ha disposto il rinvio a giudizio per Chiara Petrolini, la ragazza di Vignale di Traversetolo accusata di aver ucciso i propri due figli e di aver nascosto i loro cadaveri sotterrandoli nel giardino della propria abitazione. La prima data del dibattimento in Corte d’assise è stata fissata per lunedì 30 giugno, alle ore 9.30, quando la 21enne dovrà rispondere dei reati di duplice omicidio premeditato e di soppressione di cadavere. Chiara Petrolini ha partecipato all’udienza assieme all’ex fidanzato, Samuel Granelli, che venerdì scorso era stato riconosciuto parte civile assieme ai propri genitori.