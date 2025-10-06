'Non rassegnatevi mai', a Orvieto il XXII Congresso dell'Ass. Coscioni

Più di 170mila firme raccolte su temi come eutanasia, Pma, aborto farmacologico, disabilità, terapie con sostanze psichedeliche, cannabis legale e firma digitale. Sono solo alcuni dei numeri che l'associazione Luca Coscioni ha portato al XXII Congresso a Orvieto come risultato del lavoro svolto nel 2025. Quest'anno l'appuntamento ha come titolo una frase di Laura Santi, la donna affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla, che a luglio ha beneficiato della sentenza 'Cappato': 'Non rassegnatevi mai'.