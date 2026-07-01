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Novo Nordisk health partner al Meeting di Rimini con screening e consulenze

Dal 21 al 26 agosto attvità di prevenzione e sensibilizzazione su malattie croniche metaboliche

Novo Nordisk - Ipa
Novo Nordisk - Ipa
01 luglio 2026 | 12.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novo Nordisk sarà per la prima volta Health Partner al 47.esimo Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto 2026. L’evento, intitolato ‘L’amor che move il sole e l’altre stelle’ - informa una nota - richiama una forza capace di attrarre e armonizzare: un invito concreto a costruire, anche nel presente, percorsi di attenzione alla salute centrati sulle persone e capaci di generare valore per l’intera comunità.

In questa cornice, la farmaceutica sarà presente con la volontà di operare in sinergia verso obiettivi di lungo periodo centrati sulla persona e sulla comunità per rendere la cultura della prevenzione più accessibile e concreta. La farmaceutica intende infatti rafforzare il proprio impegno sui temi della prevenzione delle malattie croniche, con una particolare attenzione all’obesità e al rischio metabolico, promuovendo iniziative di valore, tra cui attività di sensibilizzazione, screening e consulenze metaboliche gratuite; un’opportunità di orientamento e consapevolezza sul tema della salute, in pieno allineamento con lo spirito stesso del meeting. Sarà anche l’occasione per implementare iniziative di salute pubblica e partnership, in coerenza con i propri pilastri: responsabilità sociale, sostenibilità ambiente e ricerca clinica.

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Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini
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