Nuovo incidente in montagna. Un uomo di 54 anni è morto precipitando per oltre un centinaio di metri da Punta Linke, a quota 3630 metri, in località Valfurva in provincia di Sondrio. L'intervento dei tecnici del Soccorso alpino della stazione di Valfurva, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna è iniziato pochi minuti dopo le ore 6. L'uomo è stato individuato e trasportato a valle con l’elicottero di Sondrio ma per lui non c'è stato nulla da fare.