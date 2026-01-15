circle x black
Odifreddi: "Khamenei è l'analogo del Papa". E Parenzo esplode

Il conduttore di L'aria che tira su La7 si 'accende' per le parole dell'ospite

15 gennaio 2026 | 16.29
Redazione Adnkronos
"Khamenei è l'analogo del Papa...". Il paragone di Piergiorgio Odifreddi, a L'Aria che tira, provoca la reazione 'vulcanica' di David Parenzo, conduttore del programma in onda su La7 e innesca un botta e risposta prolungato tra il matematico e il giornalista. In studio si discute della crisi in Iran e Odifreddi, collegato con la trasmissione, 'vivacizza' il dibattito con un paragone che Parenzo non approva. "Gli ayatollah in Iran sono quello che erano da noi i preti qualche tempo fa, quando c'era lo stato del Vaticano. Khamenei è l'analogo del Papa", dice Odifreddi con un'analogia tra la guida suprema della repubblica islamica e il Pontefice che guida la chiesa cattolica. "Professore, già ho una spalla rotta... I preti non hanno mai ucciso nessuno, non me lo faccia dire a me che sono anche di un'altra 'azienda'...", dice Parenzo, di religione ebraica.

"Ma lei scherza? Il Vaticano aveva la pena di morte, ma cosa dice?", ribatte l'ospite. "Ma lei parla dell'epoca della Santa Inquisizione", puntualizza il conduttore. "Ma cosa dice, poco prima dell'Unità d'Italia, 1860...", l'ennesimo intervento di Odifreddi. Parenzo prova a chiudere la parentesi 'estrema': ''Ho capito ma non può paragonare il Vaticano a Khamenei, scusi...".

"Ognuno ha i suoi tempi, i musulmani sono arrivati dopo. Io farei sparire gli ayatollah dalla faccia della Terra", dice Odifreddi prima della sterzata finale. "Oppure li confinerei nella città santa di Qom, come il Vaticano: si chiudano lì dentro e non rompano...", chiosa. "Ancora con questo paragone...", commenta un rassegnato Parenzo.

