Malato di amiloidosi, era ricoverato in terapia intensiva da venerdì scorso. I funerali si svolgeranno in forma privata. In oltre mezzo secolo di carriera ha affrontato, con uno spirito di denuncia, temi come l'anoressia, l'Aids, il razzismo e la pena di morte

E' morto Oliviero Toscani. Il fotografo, 82 anni, era malato di amiloidosi ed era ricoverato all'ospedale di Cecina dopo l'aggravamento delle sue condizioni. I funerali, annuncia la famiglia, si svolgeranno in forma privata. La camera ardente del fotografo è stata allestita all'obitorio di Cecina. Il corpo di Toscani sarà, poi, cremato.

Toscani si è spento nella mattina di oggi, 13 gennaio 2025: era ricoverato da venerdì 10 gennaio. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia con un comunicato. "Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell'intimità della famiglia. Kirsti Toscani con Rocco, Lola e Ali", si legge nel comunicato firmata dalla moglie Kirsti Moseng, ex modella norvegese e sua agente, che era legata a lui da 50 anni, e dai tre figli nati dal loro matrimonio. Due anni fa Toscani era diagnosticata una rara e incurabile malattia, l'amiloidosi, che gli ha minato lo spirito e il fisico, facendogli perdere in poco tempo 40 chili.

Nella mattina di venerdì 10 gennaio Toscani aveva lasciato in ambulanza, accompagnato dalla moglie Kirsti, la sua casa di Casale Marittimo, in provincia di Pisa, per il pronto soccorso dell'ospedale di Cecina, che dista una decina di chilometri. I medici hanno accertato subito un quadro clinico particolarmente grave e complesso, da richiedere l'immediato ricovero in rianimazione.

Fotografo irriverente e geniale che in cinquant'anni di carriera, con le sue campagne pubblicitarie (celebri e controverse quelle per Benetton), ha rivoluzionato il mondo della comunicazione, Toscani aveva rivelato il suo calvario l'estate scorsa: "Ho una malattia incurabile, non so quanto mi resta da vivere", aveva detto in un'intervista al "Corriere della Sera" il 28 agosto.

Dai condannati a morte sulla sedia elettrica al malato terminale di Aids, dal bacio tra un prete e una suora alla modella anoressica, dai profilattici a un corpo crivellato dai killer mafiosi fino al primo piano di un sedere. In oltre mezzo secolo di carriera Toscani con le sue fotografie per il mondo della pubblicità e del marketing ha affrontato, con uno spirito di denuncia, temi come il razzismo, la violenza, la religione, i migranti, la disabilità, il sesso, la fame, la guerra, la pena di morte, l'anoressia, la violenza, l'Hiv, l'integrazione e l'inclusività.