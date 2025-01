Il fotografo Oliviero Toscani, 82 anni, da tempo malato, è ricoverato all'ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. Ha lasciato la sua casa nel vicino comune di Casale Marittimo, in provincia di Pisa, per raggiungere questa mattina il pronto soccorso. Secondo quanto ha appreso l'Adnkronos da fonti sanitarie, le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Toscani è stato ricoverato per l'aggravamento delle sue condizioni di salute a distanza di due anni dalla diagnosi di una malattia rara incurabile, l'amiloidosi, che era stata resa pubblica dallo stesso fotografo nella scorsa estate. "Ho una malattia incurabile, non so quanto mi resta da vivere", erano state le sue parole il 28 agosto dopo aver perso 40 chili in un anno.

Toscani, nella struttura ospedaliera di Cecina, ha incontrato anche Eugenio Giani: il presidente era in visita a Cecina nell’ambito dei lavori di riqualificazione dell’ospedale livornese.