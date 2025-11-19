circle x black
Oltre 3mila clienti dalla pandemia, ma la cartomante prendeva il reddito di cittadinanza: denunciata

La bolognese di 56 anni beneficiava anche dell'assegno di inclusione insieme alla famiglia: scoperta frode fiscale per oltre 200mila euro

Cartomante - Fotogramma /Ipa
19 novembre 2025 | 09.26
Redazione Adnkronos
Come cartomante aveva ricevuto, dal periodo pandemico ad oggi, oltre 3mila clienti evadendo circa 150mila euro. Il tutto percependo il reddito di cittadinanza e l'assegno di inclusione. Per questo una bolognese di 56 anni è stata denunciata dalla guardia di finanza, scoprendo una frode fiscale per oltre 200mila euro.

I finanzieri hanno scoperto che la donna, attraverso un profilo falso, adescava una variegata tipologia di clienti e fasce di età, pubblicizzando un’attività di cartomanzia ed astrologia a pagamento nella sua casa. I finanzieri hanno scoperto che la sedicente maga avrebbe non solo evaso il fisco, ma che il suo nucleo familiare ha beneficiato, nel corso degli anni, sia del reddito di cittadinanza che dell’assegno di inclusione, per un importo pari a circa 40 mila euro.

