'Omaggio al mondo', in mostra a Roma scenografie per la pace

Un appello a Riccardo Muti perché componga un inno alla pace nel mondo e a Papa Francesco perché il coro delle voci bianche della Cappella Sistina lo canti in San Pietro. A lanciarlo l'architetto Cesare Esposito, ideatore tra l'altro della nevicata artificiale davanti alla basilica romana di Santa Maria Maggiore, che domenica 22 ottobre apre alla galleria d'arte Spazio Mecenate un happening di tre giorni per presentare "Omaggio al mondo", una serie di scenografie "in omaggio ai bambini del mondo" in vista tra l'altro dell'Epifania 2024 e della manifestazione 'Piazza Navona in festa'.

"Il 22 ottobre è anche il mio compleanno, compio 76 anni, e sono felice di poterlo dedicare all'Italia e alla nostra bella città, che ha ispirato tutte le mie creazioni immaginifiche", racconta Esposito, al quale ad agosto scorso è stata conferita dal Campidoglio la medaglia d'oro alla cultura in occasione della 40esima edizione della rievocazione storica della Madonna della neve.

"Espongo tavole inerenti ai grandi scenari della spettacolare, millenaria storia di Roma eterna, con luci, proiezioni, invenzioni prospettiche illuminate dalla stella cometa del Messia", dice l'architetto, spiegando che metterà in scena 'la cometa della luce della pace' e racconterà lo splendore della Capitale attraverso "immagini fatate, metamorfosi magiche, progetti urbanistici spaziali, tributi di neve, sculture di ghiaccio, scene di pace e proiezione di immagini".