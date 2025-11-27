E' accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova, trovate senza vita il 7 giugno scorso nel parco della Capitale

La procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova, trovate senza vita il 7 giugno scorso a Villa Pamphili. Alla luce degli elementi raccolti i pm di piazzale Clodio, nell'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, contestano all'americano il duplice omicidio, aggravato dai motivi futili e abietti, dalla minorata difesa, dalla relazione affettiva con la compagna e dalla discendenza in relazione alla figlia oltre all'occultamento di cadavere. Kaufmann, alias Rexal Ford, è detenuto nel carcere di Rebibbia, dopo essere stato estradato dalla Grecia, dove era stato rintracciato diversi giorni dopo il ritrovamento dei corpi.

L'indagine interna della polizia

Gli inquirenti sono in attesa, intanto, della conclusione dell'indagine interna della polizia sugli interventi di controllo a Kaufmann nelle settimane precedenti ai delitti. In procura è aperto infatti sul punto un fascicolo modello 45, senza ipotesi di reato né indagati.