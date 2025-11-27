circle x black
Cerca nel sito
 

Omicidi Villa Pamphili, procura chiede giudizio immediato per Kaufmann

E' accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova, trovate senza vita il 7 giugno scorso nel parco della Capitale

Nella foto Anastasia con la figlia Andromeda in braccio e il compagno Francis Kaufmann
Nella foto Anastasia con la figlia Andromeda in braccio e il compagno Francis Kaufmann
27 novembre 2025 | 13.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova, trovate senza vita il 7 giugno scorso a Villa Pamphili. Alla luce degli elementi raccolti i pm di piazzale Clodio, nell'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, contestano all'americano il duplice omicidio, aggravato dai motivi futili e abietti, dalla minorata difesa, dalla relazione affettiva con la compagna e dalla discendenza in relazione alla figlia oltre all'occultamento di cadavere. Kaufmann, alias Rexal Ford, è detenuto nel carcere di Rebibbia, dopo essere stato estradato dalla Grecia, dove era stato rintracciato diversi giorni dopo il ritrovamento dei corpi.

L'indagine interna della polizia

Gli inquirenti sono in attesa, intanto, della conclusione dell'indagine interna della polizia sugli interventi di controllo a Kaufmann nelle settimane precedenti ai delitti. In procura è aperto infatti sul punto un fascicolo modello 45, senza ipotesi di reato né indagati.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio villa pamphili omicidi villa pamphili madre figlia omicidi villa pamphili news omicidi villa pamphili oggi
Vedi anche
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza