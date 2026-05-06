L'uomo è stato preso a calci, pugni e colpito un oggetto contudente da un 35enne, già individuato e fermato dai Carabinieri

I carabinieri di Bojano, in provincia di Campobasso, stanno indagando sull'omicidio avvenuto intorno alla mezzanotte, quando - secondo le prime notizie - un operaio di 50 anni è stato ucciso con calci, pugni e un oggetto contudente da un 35enne, già individuato e fermato dai Carabinieri. Il delitto si sarebbe consumato a Civita di Bojano al termine di una discussione nata per vecchie ruggini, su cui gli inquirenti stanno facendo luce.