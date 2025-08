Il gip di Udine ha convalidato gli arresti di Lorena Venier, la donna di 61 anni, di Gemona (Udine), che ha confessato di aver ucciso e fatto a pezzi il figlio Alessandro, di 35 anni, e della compagna del figlio, Maylin Castro Monsalvo, entrambe accusate di omicidio pluriaggravato in concorso, vilipendio e occultamento di cadavere. Il giudice ha disposto la misura cautelare in carcere per Lorena Venier e la custodia attenuata in una struttura protetta come previsto per le madri di figli d'età inferiore all'anno per Maylin Castro Monsalvo. “Valuteremo le motivazioni - afferma all’Adnkronos il difensore della 61enne, l’avvocato Giovanni De Nardo - ci riserviamo di fare istanza al Riesame”.