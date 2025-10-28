circle x black
Omicidio Cecchettin, procura conferma l'appello per Turetta: chiederà le aggravanti

L'udienza il prossimo 14 novembre. In primo grado l'ex fidanzato è stato condannato all'ergastolo

Filippo Turetta (Fotogramma/Ipa)
28 ottobre 2025 | 17.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La procura generale di Venezia ha deciso di procedere oggi, martedì 28 ottobre, con il ricorso in appello per vedere riconosciute le aggravanti della crudeltà e dello stalking nei confronti di Filippo Turetta, già condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Lo riportano il Corriere del Veneto e il Gazzettino e lo confermano fonti legali.

Di recente il giovane, detenuto nel carcere veronese di Montorio, aveva deciso di rinunciare all'appello assumendosi la "piena responsabilità per quello che ho fatto di cui mi pento ogni giorno sinceramente dal profondo del cuore" aveva scritto in una lettera. Una rinuncia che però non basta a 'saltare' un grado di giudizio.

L'appuntamento è per il prossimo 14 novembre nella bunker di Mestre, davanti alla Corte d'assise d'appello presieduta dal giudice Michele Medici.

