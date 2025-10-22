circle x black
Omicidio Sacchi: definitive condanne per Pirino e De Propris, 3 anni ad Anastasiya

Il giovane fu ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019 davanti a un pub nella zona di Colli Albani a Roma

22 ottobre 2025 | 22.18
Redazione Adnkronos
Diventano definitive tutte le condanne per l’omicidio di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019 davanti a un pub nella zona di Colli Albani a Roma durante un tentativo di acquisto di droga finito in tragedia. I giudici della Quinta sezione dellac hanno rigettato, come chiesto dal pg, i ricorsi presentati da Paolo Pirino, Marcello De Propris, rispettivamente condannati nell’Appello bis a 24 e a 25 anni. Confermata anche la condanna a 3 anni per la fidanzata di Sacchi, Anastasiya Kylemnyk, condannata per violazione della legge sugli stupefacenti.

E’ già definitiva dallo scorso anno la condanna a 27 anni per Valerio Del Grosso, autore materiale dell’omicidio. Il personal trainer venne ucciso con un colpo di pistola alla testa davanti a un pub nella zona di Colli Albani mentre era in compagnia della fidanzata Anastasiya e di alcuni amici. A sparare fu Del Grosso, che insieme con l’amico Paolo Pirino, aveva deciso di rapinare la ragazza di Sacchi prendendole i soldi, 70mila euro secondo l’accusa, che aveva nello zaino e che sarebbero serviti per acquistare 15 chili di marijuana. De Propris è invece accusato di aver fornito l’arma con cui è stato ucciso Sacchi.

