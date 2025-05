Omicidio Vassallo, crollano le accuse: liberi tutti gli indagati

Omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo: il tribunale del Riesame annulla l'ordinanza, tornano liberi tutti gli indagati. Dopo la bocciatura arrivata in Cassazione, nuovo colpo di scena sull'inchiesta che vede quattro persone - tra cui due carabinieri - a rischio processo. La Procura di Salerno aveva già chiesto l'annullamento dell'ordinanza e il Riesame ha accolto le richieste, disponendo l'immediato ritorno in libertà del colonnello Fabio Cagnazzo, dell'imprenditore Giuseppe Cipriano e dell'ex pentito Romolo Ridosso, mentre sta scontando un residuo di pena l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, per il quale pure sono cadute tutte le accuse. Tra le mille contraddizioni di ex collaboratori di giustizia inattendibili, crolla il castello accusatorio che indicava nei quattro indagati i partecipanti all'organizzazione dell'omicidio del sindaco di Pollica e del successivo depistaggio delle indagini.