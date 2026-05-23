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Caldo anomalo in Italia con picchi fino a 35°C, fiammata africana fino a fine maggio

Temperature da piena estate con largo anticipo rispetto al passato e, poi, scenderanno con piogge e temporali

Una donna si disseta - Fotogramma Ipa
Una donna si disseta - Fotogramma Ipa
24 maggio 2026 | 00.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un'ondata di caldo eccezionale e del tutto anomala per il periodo sta per investire l'Italia. Nei prossimi 5-6 giorni l'anticiclone sub-tropicale dominerà incontrastato, portando temperature da piena estate con largo anticipo sul calendario. Lo spiega Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it: "Questa fiammata africana farà impennare le temperature, soprattutto, in Pianura Padana e nelle vallate interne della Toscana. In queste aree il termometro schizzerà verso l'alto con picchi di 35°C".

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Dove farà più caldo

Le zone più colpite saranno la Pianura Padana e le valli interne toscane, dove si registreranno i valori più alti. Le condizioni meteo saranno tipiche di luglio, con caldo secco e afa in aumento nelle ore centrali della giornata.

Quando finisce l'ondata di caldo

Secondo i modelli meteo, lo scenario potrebbe cambiare intorno al 28-29 maggio. "I modelli intravedono una prima, leggera flessione dell'anticiclone", dice Brescia. L'alta pressione potrebbe iniziare a perdere forza sotto la spinta di correnti più fresche da Est. Una dinamica che aprirebbe la strada a una flessione termica, smorzando la grande calura e favorendo il ritorno di qualche temporale. "Trattandosi di una tendenza a più giorni, il condizionale è d'obbligo", conclude il meteorologo, "ma l’atmosfera potrebbe tornare su binari più consoni alla fine di maggio".

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