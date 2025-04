Open Day allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare

In occasione della giornata nazionale del Made In Italy, indetta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), quest'anno dedicata all'innovazione, lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze dell'Agenzia Industrie Difesa, dopo il grande successo delle Giornate del Fai, riapre le porte della propria sede.

Martedì 29 aprile, dalle ore 09:30 alle 19:00, lo Stabilimento sarà aperto al pubblico con un Open Day con visite guidate. In particolare, alle ore 10.00 sono stati programmati due special events: l'inaugurazione del pennone dell'alzabandiera con una cerimonia solenne alla presenza delle Autorità e a seguire l'inaugurazione del restauro del monumento dedicato ai 12 fiorentini fucilati dai nazisti, all'interno dello stesso Stabilimento, denominata la strage di Castello, unitamente ad una breve visita nei sotterranei antiaereo dell'Istituto, dove hanno trovato riparo migliaia di cittadini durante la seconda guerra mondiale.

Inoltre, sarà possibile visitare numerosi stand dedicati agli enti di ricerca, alle associazioni del malato, ed alla prevenzione e gestione delle emergenze.

Gli obiettivi che si prefigge la giornata, sono quelli di far conoscere in particolar modo ai giovani studenti i valori dell’etica militare espressi anche nei simboli della Repubblica, la storia dello Stabilimento con un percorso museale che attraversa 171 anni di vita, le attività al servizio delle Forze Armate, della collettività e del Paese, per la tutela della salute pubblica e la gestione delle emergenze sanitarie in collaborazione con il Ministero della Salute ed in coordinamento con la protezione civile, la Croce rossa ed il Servizio Sanitario Nazionale.

Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, diretto dal Colonnello Arcangelo Moro, sostiene la ricerca scientifica e la sostenibilità ambientale, assolvendo un compito etico-sociale nel rendere disponibili farmaci orfani/carenti, indisponibili sul mercato italiano, al fianco di tutte le persone affette da malattie rare, ovvero, con la produzione di cannabis terapeutica per un impiego clinico del dolore cronico per i pazienti affetti da malattie neurodegenerative, metaboliche e tumorali.