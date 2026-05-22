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Open House 2026, 320 visitatori e prenotazioni al completo per Palazzo Corrodi sede di Cassa geometri

Il programma del festival dell’architettura che accompagna curiosi e appassionati alla scoperta di luoghi della Capitale di grande valore storico-culturale solitamente inaccessibili al pubblico

Palazzo Corrodi, scala elicoidale - (credits Moreno Maggi)
Palazzo Corrodi, scala elicoidale - (credits Moreno Maggi)
22 maggio 2026 | 14.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Palazzo Corrodi, edificio storico sede della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, apre le porte a un pubblico di oltre 320 visitatori, aderendo, per l’ottavo anno consecutivo, alla manifestazione Open House Roma. Il programma del festival dell’architettura, che accompagna curiosi e appassionati alla scoperta di luoghi della Capitale di grande valore storico-culturale solitamente inaccessibili al pubblico, prevede per la sede della Cassa due giornate di apertura, sabato 23 e domenica 24 maggio, dalle 10 alle 17.45. Le prenotazioni, già esaurite da giorni, confermano il successo dell'iniziativa.

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I 16 gruppi, ciascuno composto da 20 visitatori, previsti nel corso del prossimo fine settimana saranno supportati dal personale dell’Ente che comprende anche una guida esperta, pronta a illustrare la storia dell’edificio, costruito sulla base di un’idea del pittore Hermann Corrodi e su progetto di Gualtiero Aureli tra il 1903 e il 1906 per ospitare diciassette atelier d’artista. Tra gli artisti che lo scelsero come studio: Onorato Carlandi, Enrico Coleman, Giulio Aristide Sartorio, Paolo Michetti e lo scultore Christian Hendrik Andersen.

L’edificio, al civico 4 del Lungotevere Arnaldo da Brescia, è stato anche la dimora dove visse e morì Trilussa. Il suo studio divenne un luogo celebre della vita culturale romana: una sorta di wunderkammer, ricca di libri, oggetti, strumenti musicali, arredi e memorie personali. Proprio da Palazzo Corrodi fu trasmesso negli anni ’20 il primo annuncio radiofonico dell’Unione Radiofonica Italiana; qui trovarono spazio gli uffici della Metro Goldwin Mayer e della Fono Roma. La ristrutturazione dell’edificio e degli ambienti interni curata da Paolo Portoghesi tra il 1988 e il 1992 si distingue per il linguaggio raffinato che coniuga eredità storica e innovazione. Elemento centrale del progetto di restauro rimane la spettacolare scala elicoidale sospesa con funi d’acciaio nascoste in colonne di travertino.

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Open House Roma Palazzo Corrodi Cassa geometri manifestazione dell'architettura
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