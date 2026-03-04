circle x black
Ora legale 2026, è vero che quest'anno arriva prima? La risposta è no

Come ogni anno questo passaggio avverrà l'ultima domenica di marzo, dunque nessun anticipo rispetto a quanto previsto

Sveglia (Foto 123Rf)
04 marzo 2026 | 12.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Meno di un mese al passaggio dall'ora solare all'ora legale 2026. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo dovremo spostare le lancette avanti di un'ora e questo consentirà di guadagnare un'ora in più di luce al giorno. Come ogni anno questo passaggio avverrà l'ultima domenica di marzo, dunque nessun anticipo rispetto a quanto previsto. Quindi, alla domanda di molti utenti sul web "l'ora legale quest'anno arriva prima?", la risposta è no. A 'confondere' il fatto che l'ultima domenica di marzo l'anno scorso coincideva con il giorno 30, un giorno prima rispetto a quest'anno.

Cosa cambia con l'ora legale

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo le lancette verranno spostate un'ora avanti (sulla gran parte dei dispositivi il passaggio avverrà in automatico): le 2 diventeranno le 3. Nella notte del cambio si dormirà dunque un'ora in meno (ma solo quella notte, superfluo sottolinearlo però la credenza popolare racconta altro). Questo significa che le giornate si allungheranno e diminuiranno di conseguenza le spese energetiche, con la riduzione dell'illuminazione artificiale, a beneficio di quella naturale, e un effetto diretto sulle bollette.

Quando torna l'ora solare

L'ora legale sarà in vigore fino all'ultima domenica di ottobre, che quest'anno coinciderà con la giornata del 25, quando tornerà l'ora solare e le lancette degli orologi dovranno essere spostate nuovamente un'ora indietro.

Tag
ora legale ora legale 2026 ora legale quando cambia ora legale 2026 quando ora legale non arriva prima
