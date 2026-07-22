A dieci anni è uscita di casa, ad Acilia, per prendere il trenino e fare un tuffo a Ostia. A ritrovarla alla stazione, pronta a rientrare coi vestiti bagnati ma in buone condizioni, sono stati gli agenti della Polizia Locale. E' successo questa mattina, quando la segnalazione di scomparsa presentata dai genitori ha fatto scattare le ricerche.

Diramata dalla Centrale Operativa "Lupa" la nota di rintraccio, il X Gruppo Mare ha attivato un immediato dispositivo di ricerca sul territorio. La giovanissima età della minore e la presenza di specifiche condizioni di vulnerabilità, tali da rendere particolarmente elevato il rischio connesso all'allontanamento, hanno reso necessario predisporre fin da subito un'attività di ricerca estesa e mirata. Dai primi accertamenti è emerso che la piccola avrebbe potuto dirigersi verso la stazione di Acilia per raggiungere Ostia, località che frequenta abitualmente con la famiglia.

Individuata alla stazione Lido Centro, pronta a fare ritorno verso la stazione, è accompagnata dagli agenti nella sede del Gruppo, dove le sono stati forniti abiti asciutti e un pasto, prima di essere riaffidata alla madre.