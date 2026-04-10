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Ostia, pino crolla su auto in transito: feriti madre e figlio

La donna, 45 anni, e il figlio di 4, sono stati estratti dalle lamiere e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Grassi

Un pino caduto, immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)
Un pino caduto, immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)
10 aprile 2026 | 16.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un pino di grandi dimensioni è caduto oggi, venerdì 10 aprile, su un'auto in transito con a bordo madre e figlio, rimasti lievemente feriti. E' successo questa mattina, intorno alle 9, in via Giuseppe Micali, nel quartiere Stagni, a Ostia.

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Come stanno mamma e figlio

La donna, 45 anni, e il figlio di 4, sono stati estratti dalle lamiere della Citroen C3 e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Grassi. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare, impegnati nei rilievi e nella messa in sicurezza dell'intera carreggiata.

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