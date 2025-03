Un 24enne è stato fermato e la sua posizione è al vaglio per gli incendi divampati negli ultimi due giorni in sette stabilimenti balneari di Ostia. In queste ore una informativa della Squadra mobile di Roma verrà depositata in procura.

Roghi sono divampati negli stabilimenti Salus, l'Arcobaleno, il Vittoria, il Plinius e il Capanno, Le Dune e il Belsito.

Ieri il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Comune di Roma contro la sospensiva del Tar al bando per le concessioni balneari del litorale romano. A questo punto, in attesa che a ottobre sulla questione di merito si pronunci il Tar, il bando resta valido per la stagione alle porte.