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Si tuffa dal pontile e muore: mistero su un giovane senza documenti a Ostia

Si tratta di un ragazzo tra i 20 e 30 anni, probabilmente straniero, la salma trasferita a Tor Vergata

Ostia - Ipa/Fotogramma
Ostia - Ipa/Fotogramma
05 luglio 2026 | 12.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non aveva i documenti con sé ed è ancora in corso l'identificazione del ragazzo - tra i 20 e i 30 anni probabilmente straniero - morto ieri dopo essersi tuffato in mare all'altezza del pontile di Ostia sul litorale romano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dopo una segnalazione del 118.

Da una prima ricostruzione, il giovane ha sbattuto contro gli scogli e, nonostante i soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita all'ospedale di Tor Vergata per l'autopsia.

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morto a ostia morto in mare identificazione tor vergata
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