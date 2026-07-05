Non aveva i documenti con sé ed è ancora in corso l'identificazione del ragazzo - tra i 20 e i 30 anni probabilmente straniero - morto ieri dopo essersi tuffato in mare all'altezza del pontile di Ostia sul litorale romano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dopo una segnalazione del 118.

Da una prima ricostruzione, il giovane ha sbattuto contro gli scogli e, nonostante i soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita all'ospedale di Tor Vergata per l'autopsia.