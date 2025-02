Ostia, nasce Osservatorio per legalità e antimafia sociale: Ruffo presidente

Sarà il giornalista e conduttore Rai Federico Ruffo il presidente del nascente Osservatorio per la legalità e l’antimafia sociale del municipio X di Roma. Con il parere unanime di tutte le parti in causa, la sua nomina è stata ratificata dalla giunta del municipio nei giorni scorsi e verrà presentata alla stampa e alla cittadinanza nel corso di un’apposita conferenza stampa prevista la prossima settimana, lunedì 24 febbraio alle ore 12 nella sede del municipio in piazza della Stazione Vecchia 26.

Nato e cresciuto ad Ostia, conduttore del programma d’inchiesta 'Mi Manda RaiTre' da cinque stagioni, Ruffo è considerato uno dei più importanti giornalisti d’inchiesta della sua generazione e del servizio pubblico, dove si è contraddistinto per importanti inchieste nei più importanti programmi di approfondimento della Rai, tra cui spiccano 'Presa Diretta' e 'Report'. Vittima di numerosi atti intimidatori, tra cui l’attentato incendiario alla sua abitazione nel novembre del 2018, Ruffo è noto al grande pubblico per aver raccontato non solo i peggiori contesti della criminalità organizzata, ma anche le storture nella gestione da parte delle pubbliche amministrazioni di molti spazi, tra cui le concessioni balneari. Il tutto, unito ai molti anni da cronista per le strade di Ostia, lo hanno reso il candidato ideale a guidare i lavori del nascente Osservatorio.

"Questo Osservatorio – spiega il presidente Mario Falconi – rappresenta una duplice possibilità per il X municipio: quella di aiutare la città e la cittadinanza per dimostrare che esiste una mano sempre tesa verso la legalità, uno spazio per chi mantiene la schiena dritta, ma al contempo avremo anche la chance di restituire un racconto corretto di Ostia e del suo entroterra, dipinti negli ultimi anni come un unico avamposto di frontiera dominato dal crimine".

"Il X municipio – continua Falconi - è un territorio vastissimo, che come tale affronta problemi figli di errori protrattisi nei decenni, ma è e resta una realtà colma di persone per bene che credono nella legalità e nello Stato".

"Questo Osservatorio - conclude - sarà la voce ed il corpo di queste persone, per questo siamo certi di aver fatto la scelta giusta con un uomo che incarna la lotta per la legalità, anche a costo della propria incolumità, e che sa cosa significa essere ostiense".

La nomina del presidente Ruffo e la presentazione dell’Osservatorio avverrà nel corso di un’apposita conferenza stampa lunedì 24 febbraio, alle ore 12, nella sede del municipio in piazza della Stazione Vecchia 26.