'Ottobre rosa' al Campus Bio-Medico di Roma, screening gratis per donne fragili

Un numero verde dedicato per ricevere informazioni e supporto e prenotare visite. Una mattinata di screening gratuiti per le donne in condizione di fragilità assistite dall’Associazione Salvamamme. E, ancora, una fascia rosa, simbolo della lotta contro il cancro del seno, che già domani le calciatrici dell’AS Roma indosseranno al braccio durante la prima giornata di campionato. Sono solo alcune delle iniziative principali di 'Ottobre rosa: La prevenzione è la tua mossa vincente', la campagna che la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma ha lanciato in occasione del mese internazionale dedicato alla prevenzione del tumore del seno. Un programma articolato che unisce screening oncologici, percorsi di prevenzione e attività sociali con l’obiettivo di mettere al centro la salute e il benessere di tutte le donne.

La prima iniziativa in calendario sarà proprio quella che vedrà domani scendere in campo la squadra femminile dell’AS Roma. Per la gara inaugurale del campionato di serie A contro il Parma, in programma presso lo stadio capitolino delle Tre Fontane, le calciatrici in maglia giallorossa indosseranno al braccio una fascia rosa, portando così il messaggio della prevenzione davanti a migliaia di tifosi. Un gesto simbolico che rinnova l’impegno del Policlinico Campus Bio-Medico insieme al club capitolino, di cui è Official Medical Partner, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della diagnosi precoce.

Per tutto ottobre sarà, inoltre, attivo il numero verde dedicato 800.93.13.43 al quale rivolgersi per ricevere informazioni sugli screening e prenotare le prestazioni. Uno strumento semplice e immediato per favorire l’accesso ai programmi di prevenzione. Disponibili anche un sito web, attraverso cui effettuare la prenotazione direttamente online, e l’indirizzo e-mail ottobrerosa@policlinicocampus.it. "La salute femminile è una priorità costante per il nostro Policlinico - ha commentato l’amministratore delegato e direttore generale del Policlinico Campus Bio-Medico Paolo Sormani - Con Ottobre Rosa vogliamo ribadire anche quest’anno l’importanza cruciale della prevenzione e metterci al fianco di tutte le donne, a partire da quelle più vulnerabili. L’obiettivo è permettere a quante più pazienti possibili di accedere a check-up di qualità, in primis in ambito oncologico, offrendo screening specialistici e percorsi di accompagnamento personalizzati”.

“La diagnosi precoce è il primo strumento a disposizione delle donne per vincere la battaglia contro il carcinoma mammario - ha affermato il direttore della Breast Unit del Policlinico Vittorio Altomare secondo cui - solo in questo modo è possibile individuare tempestivamente eventuali anomalie aumentando significativamente le probabilità di guarigione delle pazienti. Fondamentale a questo proposito è il ruolo delle Breast Unit, dove le donne possono trovare percorsi multidisciplinari e trattamenti aggiornati secondo le più recenti evidenze scientifiche".

Ampio spazio, ovviamente, anche agli screening e alle attività ambulatoriali. Il 18 ottobre – grazie alla collaborazione con l’AS Roma – sarà la volta di una mattinata di controlli gratuiti dedicati alle donne assistite dall’Associazione Salvamamme, da anni in prima linea nell’aiuto a madri e famiglie in condizioni di fragilità. Per l’occasione sarà presente anche la mascotte giallorossa Romina. Il 10, 11 e 12 ottobre, inoltre, il Policlinico sarà presente al Foro Italico per 'Tennis & Friends', dove verranno offerti momenti di educazione sanitaria e prestazioni gratuite sul posto. Inoltre, la Fondazione aderisce all’apposita iniziativa di prevenzione promossa dalla Regione Lazio, mettendo a disposizione a partire dal 6 ottobre due turni settimanali per lo svolgimento di mammografie a pazienti di età compresa fra i 45 e i 49 anni, prenotabili gratuitamente tramite ReCUP regionale. Presso le sedi del Policlinico, sono poi disponibili per l’intero ottobre ecografie mammarie e visite dermatologiche gratuite fino a esaurimento disponibilità, oltre a numerosi pacchetti di check-up, visite e prestazioni a tariffe agevolate.

Le iniziative di Ottobre Rosa vedranno coinvolti tutti i centri sul territorio, a partire dal Policlinico di Trigoria fino ai Campus Medical Center Longoni e Porta Pinciana. Per tutto il mese gli edifici saranno anche allestiti con il colore rosa come segno di vicinanza alle pazienti e alle loro famiglie. Non una scelta estetica, ma un vero e proprio messaggio di sensibilizzazione rivolto a tutta la cittadinanza per ricordare che la prevenzione è davvero “la mossa vincente”.