Palermo, Associazione vittime civili guerra: "Da Guarino grande contributo civile e umano"

"Il consiglio nazionale e le vittime civili di guerra tutte ricordano con commozione un uomo che è stato una figura centrale per l’associazione, che si è sempre speso generosamente per la categoria ed al quale molti erano legati da un profondo sentimento di amicizia, affetto e stima. L'associazione si stringe alla moglie, ai figlie, ai familiari e a tutti coloro che lo hanno amato ed apprezzato, con l’intento di conservare sempre il ricordo del grande contributo civile e umano che Pino Guarino ha generosamente dato alla categoria delle vittime civili di guerra. Grazie per il tuo impegno, che sia d’esempio per tutti noi, per continuare sulla strada della memoria e della pace". Così il presidente dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra Michele Vigne ricordando il professore Giuseppe Guarino, morto l'8 novembre, a Palermo, dopo essere stato investito sulle strisce pedonali insieme alla moglie. Il funerale sarà celebrato domani, giovedì 14, alle 10 nella parrocchia Maria SS. Madre della Chiesa.

Guarino, 86 anni, per l’Anvcg era stato presidente della Sezione di Palermo dal 1975 al 5 dicembre 2023, presidente regionale per molti anni e consigliere nazionale dal 2014 al 2021.