Il 40enne trionfa per l'undicesima volta

L'Oca vince il Palio di Siena di oggi, 3 luglio 2025, e il fantino Tittia centra un'altra vittoria per il suo curriculum da record. Giovanni Atzeni, 40 anni, domina con il cavallo Diodoro e conquista l'undicesima vittoria della carriera nel Palio. Tittia torna a trionfare dopo l'ultimo successo che risaliva all'agosto 2023 e vince per la sesta volta nelle ultime 9 gare. Atzeni conferma il suo feeling con l'Oca: il binomio ha trionfato in 4 occasioni.

Il trionfo di oggi è speciale perché è 'firmato' da Diodoro, un cavallo debuttante che è allenato proprio da Tittia.