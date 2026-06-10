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Palmisano: "Ci attendono 159 obiettivi da completare entro il 31 agosto"

A parlare coordinatore struttura di missione alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Antonio Palmisano - (Foto Adnkronos)
Antonio Palmisano - (Foto Adnkronos)
10 giugno 2026 | 13.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"La campagna 'Più forti insieme' della Commissione europea è importante perché iniziamo a vedere qualche risultato concreto dell’attività e del lavoro fatto in questi quattro anni, un lavoro quotidiano, con innumerevoli riunioni e una piena collaborazione non solo con la Commissione europea ma anche con tutte le amministrazioni". Così Antonio Palmisano, coordinatore della struttura di missione del Pnrr presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuto a Roma, all'Europa Experience - David Sassoli', al lancio della campagna di comunicazione della Commissione europea che punta a rafforzare la consapevolezza pubblica sull’impatto dei fondi europei, attraverso testimonianze dirette di beneficiari e progetti finanziati nei diversi Stati membri.

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"È un impegno che arriva fino ai territori, perché la filiera del Pnrr parte dall’operaio che realizza i lavori e arriva fino all’alto funzionario della Commissione che deve verificarne l’attuazione", ha sottolineato Palmisano, evidenziando come l'esperienza del Pnrr stia mostrando in modo sempre più evidente la ricaduta concreta degli investimenti europei. "Esperienze come quella di oggi - ha aggiunto - ci fanno vedere come il Piano incide sulla vita delle persone, con risultati tangibili e molte storie positive. In questo momento una delle difficoltà maggiori è anche quella di selezionare questi risultati, perché sono davvero numerosi". Il coordinatore della struttura di missione ha poi richiamato le prossime scadenze operative del Piano. "Dobbiamo mantenere la concentrazione perché ci attendono 159 obiettivi da completare entro il 31 agosto, necessari per la rendicontazione e la valutazione della decima rata. Siamo tutti concentrati su questo lavoro, ma con la Commissione europea abbiamo avviato un percorso per valorizzare e raccontare i risultati concreti, e spero che iniziative come questa possano continuare anche in futuro", ha concluso Palmisano.

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Pnrr Commissione europea Più forti insieme
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