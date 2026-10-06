Pancione, (Save The Children): 'torniamo nelle piazze perché emergenze e conflitti in aumento'

"Save The Children ha deciso di tornare nelle piazze italiane con un'iniziativa di raccolta fondi dedicata ai bambini che vivono in contesti di emergenza, perché le emergenze, purtroppo, sono aumentate in Nepal, Venezuela e Colombia. Inoltre, ci sono conflitti ovunque e i bambini sono quelli che, all'interno di essi, alla fine hanno la peggio". Sono le parole di Giancarla Pancione, Fundraising, Marketing & Brand Director di Save the Children Italia, in occasione del lancio della seconda edizione di "BisBuoni. Cambiamo il mondo un biscotto alla volta!", un'iniziativa che animerà le piazze in tutta Italia. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 19, infatti, i volontari di Save the Children saranno presenti in diverse località in tutt'Italia con banchetti dedicati, dove sarà possibile sostenere bambine e bambini che vivono in contesti emergenziali, e ricevere in cambio i BisBuoni, biscotti solidali prodotti in edizione limitata da Paterson's (affiliata Ferrero) per Save the Children.