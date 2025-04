La convalescenza di Papa Francesco a Casa Santa Marta continua "secondo le prescrizioni dei medici". Lo fa sapere la Sala stampa vaticana, spiegando che l'infezione polmonare è ancora presente anche se, come aveva rilevato l'ultima lastra, c'è stata una "lieve riduzione". Le condizioni del Pontefice continuano ad essere "stazionarie" e si registrano "lievi miglioramenti sul fronte delle fisioterapie, motoria e respiratoria e quindi anche dal punto di vista della voce".

Il Papa riceve l'ossigenazione ad alti flussi solo "nella notte quando necessario". Durante il giorno il Pontefice continua a ricevere ossigeno con le cannule, come si è visto domenica quando è apparso in piazza San Pietro per il Giubileo del malato.

Il Papa ieri ha ricevuto a Casa Santa Marta il segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin. La Sala stampa del Vaticano spiega che il Pontefice ha iniziato ad incontrare i più stretti collaboratori. Bergoglio poi si tiene in contatto con i diversi dicasteri anche via telefono, e riceve i dossier di lavoro.

Continuano anche le telefonate del Papa alla parrocchia di Gaza. Magari in forma più "saltuaria" ma il Pontefice può fare telefonate e la popolazione di Gaza continua ad essere in cima ai suoi pensieri, fa sapere la Sala stampa del Vaticano.