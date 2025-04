SocialCom con la piattaforma SocialData ha raccolto e analizzato in esclusiva per Adnkronos 9,7 milioni di contenuti online: per il dopo Bergoglio è 'sfida' tra Tagle e l’italiano Parolin

A poco più di 24 ore dalla morte di Papa Francesco, SocialCom con la piattaforma SocialData ha raccolto e analizzato in esclusiva per Adnkronos 9,7 milioni di contenuti online e 200 milioni di interazioni social nel mondo. Per avere un riferimento: il tentato omicidio di Trump del 13 luglio dello scorso anno aveva generato 6,5 milioni di mention e 73 milioni di interazioni. Nelle ultime 24 ore, inoltre, Papa Francesco ha più che doppiato le menzioni di Trump.

Il sentiment è diviso equamente: 47% positivo con post di affetto, empatia, compassione e adorazione; il 53% negativo con cordoglio, tristezza, sarcasmo sulla visita di JD Vance e critica alla guerra, che perde un suo oppositore di rilievo. “Church”, “Rest in peace”, “love”, “compassion”, e “hope” le parole chiave positive; “Vance” e “Gaza” quelle negative. Da segnalare anche “Climate Change”, come argomento di un Papa che aveva presentato l’enciclica Laudato si’, sull’ambiente e sul pianeta. I picchi di interesse seguono fusi orari mondiali: in Europa il massimo è alle 10, nel continente americano tra le 13 e le 18, nel primo mattino locale.

La mappa mondiale mostra i paesi che generano più interazioni: Europa, Nord America e Sud America, seguiti dal sud est asiatico. In Europa la Spagna registra 822 mila conversazioni, segue la Francia con 372 mila, UK 267 mila e Italia, 262 mila. Tra capi di Stato e politici più in evidenza nel dibattito oltre al già citato e criticato Vance troviamo Trump (214 mila), Bolsonaro (26 mila) e Putin (23 mila). Meloni prima tra i leader europei.

I tre favoriti come nuovo Papa, per la rete, sono il cardinale filippino Luis Antonio Tagle (133 mila contenuti), l’italiano Pietro Parolin (95 mila) e il guineano Robert Sarah (80 mila). "La morte del Papa ha scatenato un'enorme reazione online globale: 10 milioni di contenuti e 200 milioni di interazioni, superando l'interesse per il tentato omicidio di Trump” spiega Luca Ferlaino, Presidente di Socialcom. “Un lutto planetario, con la maggiore partecipazione in Europa e nel continente americano. I favoriti della rete alla successione - aggiunge - sono il filippino Tagle e l’italiano Pietro Parolin”.