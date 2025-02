Papa Francesco oggi, venerdì 28 febbraio, ha avuto una " crisi di broncospasmo e vomito ". Il Vaticano informa che il Pontefice, ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale, si è sentito male attorno alle 14, "dopo una mattinata trascorsa alternando la fisioterapia respiratoria alla preghiera in Cappella", e che pertanto la " prognosi resta riservata ". "Si attendono le prossime " 24/48 ore per capire " l'evolversi delle sue condizioni e se c'è stato un "peggioramento" del quadro clinico di Bergoglio .

"Il Santo Padre è stato prontamente broncoaspirato e ha iniziato la ventilazione meccanica non invasiva, con una buona risposta sugli scambi gassosi. Il Santo Padre è sempre rimasto vigile e orientato, collaborando alle manovre terapeutiche", fa sapere il bollettino medico. Non è intubato, ma riceve una ventilazione meccanica non invasiva che copre naso e bocca e miscela ossigeno. Con l'ausilio di questa ventilazione il livello di ossigeno è tornato pari a quello precedente la crisi. Questa ventilazione consiste in una mascherina che copre naso e bocca e miscela ossigeno e, a quanto viene riferito, è un po' di più della Ventimax - che aveva utilizzato ieri - e dell'ossigeno ad alti flussi. In mattinata ha ricevuto l'Eucarestia.