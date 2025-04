Papa Francesco, Rev. Sirico (Istituto Acton): "Ha tracciato un percorso, ma è presto per valutarne l’eredità"

Con la dipartita di Papa Francesco lo scorso 21 aprile, Roma sta accogliendo milioni di fedeli provenienti da ogni parte del mondo che hanno reso omaggio al Santo Padre dimostrando il ruolo centrale della religione cristiana nel mondo. Molti fedeli arriveranno dagli Stati Uniti d’America, Paese che durante il Pontificato di Papa Francesco è stato spesso al centro delle cronache per le relazioni con la Santa Sede. Proprio il rapporto triangolare tra Usa, Italia e Vaticano è al centro dell’azione dell’Istituto Acton, un think tank con sede negli Stati Uniti e un ufficio a Roma, che si propone di mettere in contatto imprenditori degli Stati Uniti e dell'Italia uniti dalla stessa fede, vista come un veicolo per creare dialogo e unire l'imprenditorialità alla dottrina sociale della Chiesa.

Il Rev. Robert Sirico (cofondatore e Presidente emerito dell’Istituto Acton) ha dichiarato: "Questa relazione è forse meglio rappresentata nell'immagine dell'incontro tra Trump e Zelensky. Questo testimonia il potere di convocazione della Chiesa e il suo ruolo duraturo di mediatore negli affari internazionali, un grande omaggio a Papa Francesco". Sirico ha poi tracciato un quadro preciso del momento storico segnato in questi giorni dalla morte di Papa Francesco: "Se c'è una cosa su cui tutti possiamo concordare riguardo al pontificato di Papa Francesco, che la sua guida è stata dirompente su diversi livelli. Molti si affretteranno a valutarne l'eredità, ma questo è prematuro, se non dannoso. Dopo tutto, stiamo ancora valutando i pontificati passati. Di sicuro possiamo affermare che questo è un momento generale di polarizzazione culturale, e questa situazione ha segnato anche la Chiesa".

Sirico ha proseguito: "Mentre la Chiesa si prepara al suo prossimo capitolo, le lezioni del pontificato di Papa Francesco ne modelleranno indubbiamente la traiettoria futura. La sua eredità rimane un’opera in corso, testimonianza della natura in evoluzione del ruolo papale nel mondo moderno. Papa Francesco, con l'aiuto del Cardinale Pell e di altri, ha lavorato moltissimo per riformare le finanze del Vaticano, e questo continuerà a essere un compito importante".