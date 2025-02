Il Vaticano, come sta facendo la Chiesa italiana, a partire dalla serata di oggi, 24 febbraio, organizza Rosari non-stop in piazza San Pietro per pregare per la salute di Papa Francesco ricoverato al Gemelli. Stasera a presiedere il primo Rosario sarà il cardinale Pietro Parolin.

"Da questa sera - informa infatti la Santa Sede - i cardinali residenti a Roma, con tutti i collaboratori della Curia Romana e la Diocesi di Roma, raccogliendo i sentimenti del popolo di Dio, si raccoglieranno in piazza San Pietro, alle ore 21, per la recita del Santo Rosario per la salute del Santo Padre".