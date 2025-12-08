circle x black
Papa Leone a piazza di Spagna per l’omaggio all’Immacolata: "Si aprano porte di pace"

In 30mila per la prima volta di Prevost a Piazza di Spagna

Il papa a Piazza di Spagna - Maurizio Riccardi
Il papa a Piazza di Spagna - Maurizio Riccardi
08 dicembre 2025 | 19.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Dopo le porte sante, si aprano ora altre porte di case e oasi di pace in cui rifiorisca la dignità, si educhi alla non violenza, si impari l’arte della riconciliazione". E’ uno dei passaggi della preghiera di papa Leone XIV nel tradizionale atto di venerazione dell'Immacolata a piazza di Spagna.

Prevost è stato accolto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dal cardinale vicario Baldo Reina ma anche da trentamila romani e pellegrini che hanno preso parte alla cerimonia. Il Pontefice - in mozzetta rossa - è arrivato in auto scoperta dopo una breve sosta davanti alla Chiesa della Santissima Trinità, dove ha ricevuto l’omaggio dell’Associazione dei Commercianti Via Condotti.

Prevost nella preghiera chiede alla Madonna di ispirare "nuove intuizioni per una Chiesa che in Roma cammina e alle Chiese particolari che in ogni contesto raccolgono le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei nostri contemporanei, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono”. Nell’innovazione, il Pontefice chiede a Maria di intercedere “per noi, alle prese con cambiamenti che sembrano trovarci impreparati e impotenti. Ispira sogni, visioni e coraggio, tu che sai più di chiunque altro che nulla è impossibile a Dio, e insieme che Dio non fa nulla da solo. Mettici in strada, con la fretta che un giorno mosse i tuoi passi verso la cugina Elisabetta e la trepidazione con cui ti facesti esule e pellegrina, per essere benedetta, sì, ma fra tutte le donne, prima discepola del tuo Figlio, madre del Dio con noi”.

“Aiutaci ad essere sempre Chiesa con e tra la gente, lievito nella pasta di un’umanità che invoca giustizia e speranza. Immacolata, donna di infinita bellezza, abbi cura di questa città, di questa umanità. Indicale Gesù, portala a Gesù, presentala a Gesù”, l’invocazione finale alla Madonna.

