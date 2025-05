Piazza aperta dalle 6 di mattina. Alle 9 il giro in papamobile del Pontefice. Al termine del Regina Coeli saluto di Papa Prevost alle delegazioni in Basilica

Celebrazioni tra piazza San Pietro e Basilica, delegazioni da tutto il mondo e ingenti misure di sicurezza per il rito di intronizzazione con cui oggi, domenica 18 maggio, papa Leone XIV si insedierà ufficialmente alla guida della Chiesa.

Il programma

Alle 9 papa Prevost, come anticipato dal portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, farà il giro della piazza in papamobile. L'accesso alla piazza per i fedeli sarà aperto a partire dalle 6.

Il Pontefice guiderà, quindi, il Regina Coeli sul sagrato della Basilica al termine della messa. Nella Basilica di San Pietro saluterà, poi, le delegazioni sistemate alla destra della piazza, come avvenuto per i funerali di papa Francesco, con i rappresentanti d'Italia, Stati Uniti e Perù nelle prime file.

Da Vance a Zelensky, ecco chi ci sarà

Alla messa per l'inizio del pontificato di Leone XIV presenzieranno capi di Stato e di governo, ministri e reali. Per gli Stati Uniti ci saranno il vice presidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. Ad accompagnarli, le consorti Usha Vance e Jeanette Rubio.

Ci sarà anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Il leader ucraino, accompagnato dalla moglie Olena Zelenska, parteciperà alla messa di intronizzazione di Papa Leone XIV alla guida di una delegazione di cui fanno parte anche il capo dell'ufficio della presidenza, Andriy Yermak, e il ministro degli Esteri, Andrii Sybiha.

Per l'Ue ci sarà la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Presente anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Atteso, stando a Bfmtv, il premier francese Francois Bayrou. Per Israele, hanno riferito i media israeliani, arriverà a Roma il presidente Isaac Herzog. Ha confermato la partecipazione il premier canadese Mark Carney, che resterà nella capitale fino a lunedì. Ci sarà anche il presidente libanese, Joseph Aoun, accompagnato dalla first lady.

Assisteranno alla messa Re Felipe di Spagna e la regina Letizia. A rappresentare re Carlo ci sarà il principe Edoardo, Duca di Edimburgo. A Roma anche Filippo e Mathilde del Belgio.

Nuova prova per Roma tra maxi schermi e misure di sicurezza

Per la messa di intronizzazione Roma mette in campo l'organizzazione già testata per i funerali di papa Francesco. "Replicheremo esattamente lo stesso modello - ha spiegato il sindaco, Roberto Gualtieri - con un impiego massiccio non solo di forze dell'ordine, ma di polizia locale, di Protezione civile, di personale medico e anche di steward, per gestire questi flussi, organizzarli e distribuirli in un perimetro molto largo che sarà arricchito anche dalla presenza di maxi schermi per consentire a tutti di poter assistere, ma senza eccessivi affollamenti".