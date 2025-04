Papa: Pubbli Roma Outdoor ferma pubblicità durante funerali, sugli schermi il ricordo di Francesco

Stop alla pubblicità e un'immagine di Bergoglio con la scritta "Non dimenticatevi di pregare per me". E' l'iniziativa in omaggio a Papa Francesco di Pubbli Roma Outdoor per i 51 impianti pubblicitari che la società detiene nella capitale.

"In occasione delle esequie solenni di Sua Santità Papa Francesco, Pubbli Roma Outdoor - spiega il Ceo Oberdan Zuccaroli - ha scelto di sospendere ogni forma di comunicazione pubblicitaria. Dall’inizio del rito funebre fino al termine della cerimonia, i nostri impianti pubblicitari hanno proiettato un’immagine commemorativa semplice, silenziosa, rispettosa. Un gesto che sentivamo doveroso. Roma gli è stata casa, e oggi, nel suo ultimo saluto, abbiamo voluto che la città potesse fermarsi idealmente con lui. Ringraziamo tutte le aziende nostre partner per aver condiviso con rispetto e sensibilità questa decisione".