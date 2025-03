Parità di genere, Camussi (Fondazione Ossicini): "Educazione alle relazioni per una libera espressione di sé"

“L'educazione alle relazioni serve a rendere bambini e bambine consapevoli dei diritti alla libera espressione di sé. In particolare, penso non solo alla libera espressione delle donne, ma anche alla capacità del maschile, non ancora sufficientemente accompagnata, di poter esprimere delle emozioni di fatica, di sofferenza o di preoccupazione, rispetto alla propria capacità di stare o non stare dentro le relazioni”. Lo afferma Elisabetta Camussi, docente di Psicologia sociale presso l’università Milano Bicocca e presidente della Fondazione Ossicini, in occasione della presentazione della campagna “Dire, fare, amare”, a favore dell’educazione alle relazioni nella scuola, lanciata da Coop nell’ambito della quinta edizione del progetto ‘Close the gap’ dedicato alla parità di genere e all’inclusione.