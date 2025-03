Parità di genere, Latini (Coop): "Educazione sentimentale importante novità per Coop"

“La grande, importante e complessa novità di quest’anno, che vogliamo lanciare al nostro mondo e ai nostri stakeholder, è l’impegno sul tema dell'educazione sentimentale. Un tema da inserire nel mondo della scuola, indispensabile per aiutare i giovani a imparare, oltre l'abc della grammatica, anche l’abc dei sentimenti e avere strumenti migliori per inserirsi in un mondo di relazione meno individuale e più collettivo”. Così Maura Latini, presidente di Coop Italia, in occasione della presentazione della campagna “Dire, fare, amare”, a favore dell’educazione alle relazioni nella scuola, lanciata da Coop nell’ambito della quinta edizione del progetto ‘Close the gap’ dedicato alla parità di genere e all’inclusione.