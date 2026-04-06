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Pasquetta, storia e tradizioni: cosa si festeggia oggi 6 aprile

La Pasquetta è una ricorrenza cristiana e ufficialmente si chiama 'Lunedì dell’Angelo'

Pasquetta al Parco Sempione - Ipa
Pasquetta al Parco Sempione - Ipa
06 aprile 2026 | 11.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi, lunedì 6 aprile, in Italia si celebra la Pasquetta, solitamente passando la giornata all'aria aperta in famiglia o con gli amici. Ma perché il lunedì dopo la Pasqua è un giorno festivo? Cosa si celebra?

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Il lunedì dell'Angelo

La Pasquetta è una ricorrenza cristiana e ufficialmente si chiama 'Lunedì dell’Angelo' perché in questa giornata si ricorda l’apparizione dell’Angelo alle donne che erano andate a visitare Gesù nel sepolcro, alle quali questi annuncia con gioia l'avvenuta Resurrezione.

Questo episodio è alla base della celebrazione liturgica del lunedì successivo alla Pasqua, che invita i fedeli alla riflessione e alla condivisione.

La tradizione della 'gita fuori porta'

Col passare del tempo, la Pasquetta ha anche assunto un carattere laico e conviviale ed è diventata sinonimo di libertà, svago e contatto con la natura. È usanza infatti trascorrere questa giornata all'aperto facendo una gita 'fuori porta' oppure organizzando un picnic in campagna, un pranzo al mare, una grigliata con gli amici o un'escursione in montagna.

Anche questa tradizione ha origini cristiane. Per ricordare l'apparizione di Gesù risorto ai discepoli in cammino verso Emmaus, un villaggio poco fuori Gerusalemme, col tempo divenne tradizione compiere uno spostamento simbolico oltre le mura cittadine, spesso per visitare parenti e amici lontani. Inoltre, la Pasqua all'epoca segnava delle restrizioni legate ai lunghi spostamenti durante la Quaresima.


Perché la festa è oggi?

La data della Pasquetta cade sempre il lunedì seguente alla Pasqua e, quindi proprio come la Pasqua, cambia ogni anno.

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