Patto contro inquinamento da plastica, università di Pavia sigla accordo con Plastic Free

Creare un ambiente universitario più sostenibile, lavorando su progetti concreti che coinvolgano studenti e personale nelle campagne promosse dall'associazione, portando a ridurre significativamente l’inquinamento da plastica. E' l'obiettivo di un patto di collaborazione siglato tra l'università degli studi di Pavia e Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 in progetti e battaglie per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica. L'accordo, firmato dal Rettore Francesco Svelto e da Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Odv Onlus, ha lo scopo di creare un canale di comunicazione diretto tra le parti al fine di unire le forze a sostegno di campagne in promozione della sostenibilità e in difesa dell'ambiente.

L'ateneo si impegnerà, inoltre, a coinvolgere l’associazione ambientalista nelle già numerose attività sviluppate nel campo sostenibilità: "Si tratta -spiega il delegato tecnico alla sostenibilità di ateneo, Andrea Zatti- di sancire un legame che già da diversi anni vede l'ateneo pavese a fianco dell'associazione Plastic Free nelle azioni di sensibilizzazione condotte sul territorio con la collaborazione della comunità accademica, delle associazioni studentesche ed Erasmus. Con questa formalizzazione l'ateneo vuole ribadire l’importanza della ricerca nel campo dell’inquinamento da plastica, a fianco di altri atenei italiani e internazionali".

L'università di Pavia, attraverso l’Office of Sustainable Actions, entrerà a far parte della rete di 'università per l'ambiente Plastic Free' che vede già coinvolti diversi atenei italiani: "Ringraziamo il rettore Svelto nonché il professor Zatti per il rinnovo di una sensibilità che l’Ateneo dimostra da anni -commenta Luca De Gaetano (Plastic Free)-. Il patto rafforzerà il nostro impegno costante reciproco nella sensibilizzazione degli studenti che saranno i cittadini del futuro".