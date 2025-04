Una coppia di marito e moglie è stata trovata morta in casa questo pomeriggio a Confienza, in provincia di Pavia. La donna, di 66 anni, era riversa in cucina, con segni di coltellate. Il marito, di 68 anni, è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco, probabilmente il fucile da caccia calibro 12, da lui regolarmente detenuto. L'ipotesi dei carabinieri della compagnia di Vigevano, che indagano sulla doppia morte, è che si tratti di un caso di omicidio-suicidio.

A dare l'allarme è stata la moglie del figlio della coppia, che non sentendo i suoceri dalla mattina, è andata in casa loro e li ha trovati morti. Non risultano denunce o segnalazioni di litigi tra i due coniugi, mentre resta da chiarire se la coppia avesse problemi di salute.

Nella casa sono ancora in corso i rilievi dei carabinieri, in attesa dell'arrivo del medico legale, che dovrà effettuare una prima ispezione dei cadaveri.